São Vicente: o grupo teatral “Tal&Qual” lança em breve o seu 2º telefilme

30/03/2017 05:14 - Modificado em 30/03/2017 05:14

O grupo teatral “Tal&Qual” formou-se na ilha de São Vicente, Cabo Verde, na zona de Monte Sossego, no dia 27 de Março de 2010.

De acordo com Nelson Custódio, o grupo teatral Tal&Qual surgiu através da Associação AJUD, Associação Jovens Unidos para o Desenvolvimento, em que a maioria já pertencia ao grupo.

“No princípio, criámos o grupo para fazer algumas apresentações na comunidade de Monte Sossego onde, basicamente, apresentávamos peças com temas voltados para a juventude”, realça.

Com o passar do tempo, a associação chegou ao fim mas, mesmo assim, o grupo nunca pensou em desistir e, há dois anos, o grupo decidiu envergar pelo áudio visual.

Nelson Custódio afirma que o desejo pela comédia surgiu de forma espontânea, uma vez que todos os integrantes do grupo são alegres e divertidos.

“Aproveitei o modo divertido deles e criámos um grupo totalmente virado para a comédia, pois gosto muito de filmes de humor, principalmente os de paródias”, considera.

O grupo já lançou aproximadamente 170 vídeos incluído um telefilme.

Com tantas realizações e conquistas, o grupo teve que ultrapassar vários desafios, nomeadamente, condições financeiras para a criação de mais vídeos, locais de gravação, entre outros.

Conforme nos adiantou Custódio, o grupo é bem visto no seio da comunidade cabo-verdiana e realça que “somos muito elogiados pela forma bastante divertida como abordamos alguns temas relacionados com a nossa sociedade”.

O objectivo do grupo é solidificar-se ainda mais no seio da comunidade cabo-verdiana, crescer e inovar e fazer com que os cabo-verdianos se divirtam com os seus vídeos.

Em relação ao lançamento de novos trabalhos, Nelson Custódio diz que, neste momento, o grupo está a finalizar o seu segundo telefilme e a tentar chegar a um acordo com uma produtora para a criação de um programa de humor com a mesma “pegada” que usam nas redes sociais.