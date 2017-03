Navio Soby sem data para ser removido

29/03/2017 07:57 - Modificado em 29/03/2017 07:57

O navio de transporte de contentores Soby adornou no Porto Grande de São Vicente, na sexta-feira e a companhia ainda não entregou o plano de remoção do navio. Assim sendo, a equipa técnica responsável para apurar as causas do acidente alarga o prazo da avaliação.

O Capitão dos Portos explica que levaram em consideração o facto do acidente com o navio Soby ter ocorrido na véspera de fim-de-semana, o que terá dificultado os procedimentos burocráticos para a entrega do plano de remoção. “A equipa técnica entendeu alargar o prazo que terminou na segunda-feira, por mais 48 horas, por tempo que o responsável não indicou”, diz o Capitão de mar Duarte Monteiro em entrevista à RCV. O responsável relembra que se trata de “trabalho complexo, que requer horas de mergulho, às vezes com equipamentos pesados”.

Contudo, Duarte Monteiro está optimista e acredita que a operação de desobstrução do cais de cabotagem será feito num “tempo aceitável, num curto espaço de tempo”.