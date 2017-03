O acordo que evitou a greve da PN: salário actualizado para 50 mil escudos e com retroactivos

29/03/2017 07:55 - Modificado em 29/03/2017 07:55

O Governo corresponde às expectativas da Polícia Nacional de Cabo Verde e nas negociações prevê-se a actualização do salário, a redução da carga horária, a resolução de promoções e progressões: são estes os pontos negociados que originaram a suspensão da greve da PN.

O Presidente do SINAPOL, José Barbosa, assegura que acordaram até 31 de Maio deste ano, um salário equivalente a 50.000 escudos, com efeitos retroactivos a Janeiro de 2017 e com a promessa de uma actualização salarial em 2018.

Relativamente à carga horária, o sindicato defende que “ou se reduz a carga horária ou, em 2018, terão de pagar aos agentes por cada hora a mais de serviço prestado, isto porque a carga horária tem sido excessiva para os agentes que trabalham em média 8 a 10 horas diárias sem quaisquer recompensas” e será criada uma comissão “ad hoc” para rever as escalas de serviço policial, no sentido de reduzir a carga horária e salvaguardar o direito ao descanso, mediante um mecanismo de controlo centralizado, diz Jorge Barbosa em entrevista à Inforpress.

Outro facto que estava na origem da greve é o nível das promoções e foi decidido que será dada prioridade aos casos mais urgentes dos agentes, tendo em conta o tempo de espera, a formação ou a idade e que “das cerca de 600 pessoas à espera de promoção, pelo menos 50 por cento desse pessoal será promovido até finais de Junho deste ano”, esclarece o Presidente do sindicato.

Todavia, o SINAPOL e o Governo concluíram que nem todas as pessoas que estão a aguardar por progressão reúnem os requisitos legais ou estatutários para progredirem na carreira. Assim sendo, ficou decidido que será criada uma comissão, “o mais brevemente possível”, para analisar os casos, ficando o compromisso de conceder a progressão a todo o pessoal.