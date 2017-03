Vaidosa D Mais: Nadine Fortes sonha tornar o seu projecto numa marca de referência

29/03/2017 07:53 - Modificado em 29/03/2017 07:53

Nadine Fortes é uma jovem ex-modelo mindelese, uma amante da moda, da beleza, do estilo, formada em Turismo que soube muito bem explorar as novas tecnologias através da criação de um blogue de moda, Vaidosa D Mais. Longe de Paris, de Nova Iorque e dos grandes centros da moda, ela mostra tendências para milhares de seguidores pelo mundo fora. A jovem viu nesta oportunidade uma saída para ser empreendedora e hoje sonha tornar Vaidosa D Mais numa marca.

Vaidosa D Mais é um blogue de moda, criado há cerca de cinco anos pela jovem mindelense Nadine Fortes que reside há vários anos na cidade da Praia. Licenciou-se no Brasil, no curso de Turismo e ao regressar a Cabo Verde, motivada pela sua sensibilidade pela moda, decidiu embarcar no mundo da moda aproveitando dos benefícios das novas tecnologias, a blogosfera.

Tudo começou como um hobby, mas hoje estamos a falar de uma profissional. O trabalho com o blogue hoje é a principal fonte de rendimentos dela. Dedica-se apenas ao mundo da moda. O segredo para o sucesso, diz, é escutar o que o público pede, atender à demanda, pesquisar muito e diversificar fontes para ter a certeza daquilo que se está a fazer.

Nadine Fortes confessa que no início não foi fácil, mas conseguiu e hoje é seguida essencialmente por um público entre os 14 e os 58 anos. Apesar das dificuldades encontradas no início, a autora do blogue não baixou os braços. Com o tempo e o crescimento do número de seguidores, acabou por dar prioridade à moda e hoje faz sucesso nas redes sociais, fruto da conquista dos seus leitores.

O impacte do blogue é verdadeiramente vasto e Nadine agora pensa num projecto maior que é o de tornar Vaidosa D Mais numa marca de referência nacional e internacional. Para além do espaço físico, a blogueira acredita que as novas tecnologias foram fundamentais para o seu negócio.

Nadine revela que o segredo de ser vaidosa é, acima de tudo, “sentir-se bem consigo mesmo, trabalhar a imagem e gostar daquilo que vê quando se olha para o espelho”, até porque ser vaidosa não implica ter muitos recursos financeiros. Segundo a blogueira ser vaidosa depende, muitas vezes do estado de espírito, “ter bom gosto, bom senso, sentir-se bem consigo mesma. Ser Vaidosa é acima de tudo, ser feliz”.