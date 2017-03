ENAPOR quer um novo modelo de portos

28/03/2017 08:23 - Modificado em 28/03/2017 08:23

Na abertura das jornadas portuárias que decorrem na ilha do Sal, a ENAPOR reafirma o seu compromisso de modernizar a empresa, um dos seus maiores desafios, de acordo com o Presidente do Conselho de Administração, Jorge Maurício.

O mesmo afirma que cuidarão não só da produção, mas também da distribuição, armazenagem e do transporte marítimo. Portanto, um novo modelo dos portos de Cabo Verde, orientado para resultados e para toda uma cadeia. “Ser um porto com um facilitador do negócio marítimo e portuário”.

Além de discutir questões que têm por finalidade a dinamização e a modernização dos portos nacionais, serão tratados também assuntos como o novo modelo de gestão da empresa, o desenvolvimento de negócios e a gestão das concessões, bem como a implementação da contabilidade.

Por seu lado, o Presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes, acredita que é crucial a presença da ENAPOR na ilha para discutir questões relevantes de organização, já que ocupa um lugar importante no contexto da ENAPOR, explica o edil salense, tendo em conta, refere, que, neste momento, é a principal ilha turística do país. “Todos os dados indicam números cada vez mais crescentes de turistas que visitam a ilha, de investimentos atraídos e do impacte fiscal sobre a economia cabo-verdiana”.

Participam nestas jornadas, os directores de todos os portos de Cabo Verde, os directores da administração central e toda a chefia da ENAPOR.

