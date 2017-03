ASA entrega AAC: pedido para instalar navegação global por satélite em São Vicente e Boavista.

Depois do puxão de orelhas do ministro da economia ao Conselho de Administração da ASA sobre a implementação do sistema de navegação global por satélite (GNSS), nos aeroporto, esta empresa cumpriu com as instruções da tutela e entregou no dia 21 de março à Agência de Aviação Civil (AAC) toda a documentação que vai permitir instalar esse sistema nos aeroportos internacionais Cesária Évora, em São Vicente e Aristides Pereira, na Boavista. Cabe agora a AAC a analise e a aprovação.

Em comunicado a ASA esclarece que com a aprovação por parte da AAC, estará em condições de apresentar as novas cartas de aproximação dos aeroportos de São Vicente e da Boavista. Estas serão publicadas no AIP de Cabo Verde que é a publicação onde estão todas as cartas e informações aeronáuticas de Cabo Verde.

A implementação do sistema de navegação global por satélite (GNSS), vai fornecer dados de posicionamento dos aviões facilitando as aproximações, aterragens e descolagens em tempo útil, sobretudo em condições adversas como a bruma seca. E assim resolver um problema que afecta esses dois aeroportos que sem essa sistema ficam inoperacionais, em particular em tempo de bruma seca.