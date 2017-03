No Habemos greve: “Fumo branco” nas negociações entre SINAPOL e Governo

28/03/2017 08:11 - Modificado em 28/03/2017 08:11

O Sindicato Nacional da Polícia Nacional (SINAPOL) suspende o pré-aviso de greve marcado para o final do mês devido ao acordo assinado na segunda-feira com o Ministério da Administração Interna. O sindicato está satisfeito com os termos estipulados, porém, sem revelar quais as medidas que serão tomadas pelo Governo exigidas pela Polícia Nacional.

As revindicações exigidas pela SINAPOL estão relacionadas com a nivelação salarial, promoções pendentes, carga horária e regulamento de trabalho, que deveriam ser atendidas até Março, disse o Presidente do Sindicato quando anunciou a greve dos Agentes da Polícia Nacional para os dias 30 e 31 de Março e 01 de Abril. Relativamente à actualização salarial, o sindicato da polícia exige 60 mil escudos, porque, conforme argumentou na ocasião o líder do SINAPOL, “de 2011 a 2015 não se viu uma única melhoria salarial, com a agravante da perda do poder de compra”.

Todavia, o Ministro da Administração Interna alertou que não havia razões para a manifestação laboral da PN. Certo é que há acordo entre a PN e o Governo e assinaram um acordo após dois dias, 24 e 27 deste mês, de mediação convocada pela Direcção-Geral do Trabalho.

O SINAPOL considera-se “satisfeito” com os termos do acordo, pelo que decidiu suspender o pré-aviso de greve anteriormente anunciado, sem avançar mais pormenores, lê-se na Inforpress.