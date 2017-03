Secretas dos EUA e PJ detém suspeitos de ligações ao terrorismo

27/03/2017 16:03 - Modificado em 27/03/2017 16:03

Os serviços secretos dos Estados Unidos da América e a Policia Judiciária detiveram , no sábado, dois indivíduos suspeitos de ligações ao terrorismo. Os dois homens de nacionalidade paquistanesa e iraniana foram detidos no aeroporto da cidade da Praia provenientes do Senegal . Foram ouvidos pelo juiz do Tribunal da Relação e estão detidos na cadeia de São Martinho e deverão ser extraditados para os EUA.

De acordo com a RCV, que cita fontes policiais, os dois indivíduos são suspeitos de tráfico de armas e droga para financiamento do terrorismo e chegaram a Cabo Verde provenientes do Senegal, onde estariam há algum tempo a ser vigiados pelas autoridades policiais dos Estados Unidos.