JHA orgulhosa por Cabo Verde ser visto em Africa como uma referência a nível das eleições livres e transparentes

27/03/2017 07:58 - Modificado em 27/03/2017 07:58

A Presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada (JHA) que participa num colóquio em Níger, salienta que está orgulhosa de Cabo Verde ser visto como uma referência a nível das eleições livres e transparentes.

JHA que é conferencista no evento sobre democracia e governação na África do Oeste e Central, onde Cabo Verde é visto como um exemplo a seguir, por ser um caso bem-sucedido. “Um enorme orgulho me invadiu a alma quando, terminada a minha intervenção, as questões colocadas tinham todas um ponto em comum: a referência a Cabo Verde como um exemplo e a solicitação de que o nosso país partilhe, com os outros, a sua experiência, para que mais países consigam fazer aquilo que Cabo Verde já conseguiu!” lê-se no Facebook da Presidente do PAICV que afirma ser dignificante o reconhecimento do percurso notável de Cabo Verde.

O papel do povo cabo-verdiano tem seu mérito e JHA assegura que “poucas coisas na vida dão-me tanta satisfação ou me inspiram tanto orgulho, como falar de Cabo Verde, da sua extraordinária histórica e da tenacidade do seu Povo! Cabo Verde, apesar das suas dificuldades estruturantes, tem-se revelado um verdadeiro gigante na ambição de transformação e em ultrapassar os obstáculos que, outrora, nos valeu a referência de País inviável!”

Nesta conferência em Níger, JHA diz que pode partilhar o que tem sido a luta, bem como as conquistas alcançadas pelo povo cabo-verdiano e “pude falar da vontade tenaz das cabo-verdianas e dos cabo-verdianos que tem sido, de longe, superior às barreiras que temos encontrado no nosso processo de desenvolvimento”.