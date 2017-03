Bolívia: cabo-verdiana é apresentadora do Programa “La hora de Hanna”

Hanna Jesus, 29 anos de idade, cabo-verdiana, natural de São Vicente, residente em Bolívia Cochabamba é formada em teatro “Gracion”, uma série com um dos melhores grupos teatral de Bolívia a nível nacional, modelo e apresentadora do Programa Televisivo “La hora de Hanna”.

Hanna Jesus diz ter começado a trabalhar como modelo há 4 anos na empresa Modelo JR Produções da Cidade de Santa Cruz e, posteriormente na empresa “Elias Produções” em Bolívia.

“Desde 2013 trabalho como modelo na empresa “Modelo JR Produções”, participei no concurso Miss Estudantil e venci com o título “Miss Estudantil Integração” e ultimamente na empresa “Elias Produções” onde acabei por me tornar num Modelo Independente após participar no concurso de beleza e ter ficado no terceiro lugar”, disse.

Logo de seguida, depois da Hanna Jesus ter ganho o concurso de beleza na Cidade de Santa Cruz de La Sierra, ela foi chamada por um Canal de Televisão na Bolívia, e realça que, “um ano depois fiz o meu próprio programa televisivo onde eu sou produtora e apresentadora do programa chamado “La hora de Hanna”.

Para além de Hanna Jesus ser apresentadora do programa “La Hora De Hanna” já participou numa serie de televisão “Que Família los Serranos” e também com um dos melhores grupos musicais tradicionais “Maria Juana” em Bolívia.

Com várias conquistas e realizações Hanna Jesus diz amar o que faz e sente-se muito feliz e realizada por isso.“ Sinto-me muito feliz e realizada, pois amo o meu trabalho e a minha paixão é televisão e dança”, disse.

De acordo com a modelo recentemente foi convidada para participar no programa “Bailando por un Sueño”.

“recebi um convite para participar no concurso de dança “Bailando por un Sueño” e sinto-me muito feliz com o reconhecimento do meu trabalho”,

Por outro lado, Hanna Jesus diz que quando regressar a Cabo Verde quer poder trabalhar a nível nacional e mostrar todos os seus conhecimentos que aprendeu na Bolívia, “quero seguir como a minha profissão e ganhar mais conhecimentos tanto á nível televisivo, dança e como também actriz, pois é isso que me apaixona”, realça Jesus.