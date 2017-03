Praia: um morto e vinte feridos num acidente de viação

24/03/2017 08:20 - Modificado em 24/03/2017 08:20

Um jovem de 16 anos morreu e vinte ficaram feridas num acidente de viação perto do aeroporto da cidade da Praia, ontem a noite. As causas do acidente ainda não foram apuradas , mas testemunhas oculares dizem que ” a viatura vinha em excesso de velocidade”.

O jovem conhecido por ” Papi” morreu no local ,os feridos foram socorridos no Hospital Agostinho Neto e de acordo com o jornal a Nação ” apesar de alguns casos exigirem maiores cuidados, por agora, ninguém mais corre risco de vida”.

As vítimas vinham da localidade de Montanha, interior de Santiago, para de despedirem de um amigo que ia estudar no Brasil.