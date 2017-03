Polícia Nacional: “Há razões para a greve?”, pergunta o Ministro

24/03/2017 08:15 - Modificado em 24/03/2017 08:15

O XI Conselho de Comandos da Polícia Nacional arrancou na Cidade da Praia e será uma oportunidade para os responsáveis da Polícia Nacional analisarem, durante dois dias, o relatório de actividades de 2016, os objectivos da PN e ainda o novo modelo integrado de policiamento de proximidade, para além dos problemas que a Polícia Nacional enfrenta.

O Director Nacional da Polícia Nacional, Emanuel Moreno, em declarações à imprensa diz que os problemas vão desde o número insuficientes de agentes e realça o esforço do Governo em recrutar novos agentes, menciona unidades que carecem de meios e de instrumentos operacionais, situações que, no seu ponto de vista, carecem de resolução.

Enaltece a forma como a PN vem trabalhando, reflectida numa diminuição da criminalidade em três por cento.

Este Conselho acontece na mesma semana que o Sindicato dos Agentes da Polícia Nacional anunciou a greve para o fim do mês de Março. O Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, assim como o Director Nacional são unânimes ao dizer que não existem razões para a greve.

Para o Director Nacional, não há motivos para a greve porque a Associação dos Agentes da Polícia Nacional e a Direcção Nacional defendem “o mesmo lado”, porque, “estão a defender os interesses dos efectivos”. E para amenizar a vontade de greve por parte dos agentes, diz que é necessário ter paciência, já que algumas questões estão perto da sua resolução.

O Ministro “anima” os agentes da PN ao afirmar que o Governo reservou no Orçamento Geral do Estado cerca de 178 mil contos para resolver as discrepâncias das tabelas salariais, o problema das promoções e progressões dos efectivos, a aquisição de quarenta viaturas e, ainda, a formação de cento e vinte agentes e de 40 subchefes para reforçar as unidades onde existe deficit de pessoal.

“Não havendo falta de vontade política e não havendo falta de empenho ou de recursos financeiros, estamos empenhados a resolver os problemas, estando o Ministério sempre aberto ao diálogo”, afirma o Ministro, antes de questionar se existem ou não razões para a realização da greve.