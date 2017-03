São Vicente : jovem de 25 anos põe fim a vida

23/03/2017 08:40 - Modificado em 23/03/2017 08:40

Um jovem de 25 anos de idade de nome Hernani Rocha, natural da ilha de São Vicente e residente na zona do Monte Sossego, pós fim à própria vida na tarde de terça-feira.

Os moradores de Monte Sossego , ilha de São Vicente, estão chocados com mais um caso de suicídio de um jovem. De acordo com as informações colhidas junto aos familiares, o suicídio terá acontecido no período da tarde de terça-feira, 21.

Hernani Rocha suicidou-se por enforcamento, mas as causas que levaram o jovem a praticar o acto ainda não são conhecidas.

O corpo do jovem foi encontrado dentro da sua residência, já sem vida, na casa de banho com uma corda ao pescoço. Segundo as informações, o seu tio terá dado conta do ocorrido no período da tarde.

Patrick, primo do jovem, diz que tudo terá acontecido horas depois do almoço, “voltei para casa por volta das 13 horas para o almoço e almoçamos juntos, ele não disse nada de anormal para que ele colocasse termo à própria vida”.

E acrescentou ainda que “regressei novamente ao trabalho e duas horas depois recebi a triste noticia que o meu primo tinha colocado termo à própria vida”.

De acordo com os familiares, Hernani Rocha era um jovem calmo, tranquilo e não se metia em confusões.

O corpo do jovem foi dado a terra esta quarta-feira por volta das 16 horas.