Estudo de incompatibilidades: A maioria dos cabo-verdianos é contra a acumulação de cargos partidários e da administração pública

23/03/2017 08:11 - Modificado em 23/03/2017 08:11

O resultado do estudo sobre as incompatibilidades políticas em Cabo Verde realizado pela Afrosondagem revela que a maioria dos cabo-verdianos não concorda com a acumulação de cargos de membro das direcções dos partidos políticos com os da administração pública. A maioria considera que essas incompatibilidades devem ser transformadas em lei.

Os resultados do estudo apontam para o seguinte quadro:

7 em cada 10 cabo-verdianos discorda ou concorda pouco que um membro da Comissão Política Nacional de um partido seja ao mesmo tempo, Director-Geral de um serviço da administração pública ou Presidente de um instituto/empresa pública;

7 em cada 10 cabo-verdianos discorda ou concorda pouco que um indivíduo que ocupe um cargo na Direcção Nacional (MpD) ou no Conselho Nacional (PAICV) esteja ao mesmo tempo a acumular esse cargo partidário com o de gestor, seja na qualidade de Director-Geral de um serviço na administração pública ou Presidente de um instituto/empresa pública;

A maioria dos cabo-verdianos também se posiciona contra a acumulação de cargos partidários e da administração pública ou de empresas públicas nos casos dos indivíduos que são membros das comissões políticas concelhias.

Aproximadamente 6 em cada 10 cabo-verdianos discorda que sejam incluídas nas listas para a disputa seja das eleições legislativas, seja para as autárquicas, indivíduos que desempenham cargos de chefia na administração pública na qualidade de directores-gerais, delegados dos ministérios e directores de liceus ou presidentes de institutos/empresas públicas;

Transformar todas as incompatibilidades políticas numa lei recebe a anuência de aproximadamente 2/3 dos cabo-verdianos;

Pouco mais de metade dos respondentes (52%), concorda que a administração pública é partidarizada;

Os cabo-verdianos consideram que a nomeação dos directores-gerais deve ser feita através de concurso – 7 em cada 10 partilha desta opinião;

Somente 29% dos respondentes defendem que a nomeação dos directores-gerais deverá ser feita através de indicação directa por parte do Governo;

Aproximadamente 2/3 dos cabo-verdianos concorda que a melhor forma de despartidarizar a administração pública é exigir atitudes e comportamentos de isenção aos titulares de cargos públicos.