Greve nacional da Policia: estão assegurados os serviços mínimos em São Vicente

23/03/2017 08:01 - Modificado em 23/03/2017 08:01

Pela primeira vez, os agentes da Policia Nacional podem entrar em greve nacional, seguida de uma manifestação, nos dias 30, 31 Março e 01 de Abril. O anúncio foi feito esta segunda-feira, pelo presidente do Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL), José Barbosa, caso o Governo não resolva as suas reivindicações.

No decurso desta greve, caso venha a acontecer, a vice-presidente do SINAPOL, Elsa Lima e representante da Policia em São Vicente, disse que estarão assegurados os serviços mínimos, nomeadamente nos serviços de fronteiras, nas esquadras, nos pontos mais sensíveis e nos serviços burocráticos. ”Temos que ter cobertura mínima para tentar manter a segurança. Estamos cientes disso e sabemos da nossa responsabilidade”

Em São Vicente, pelo menos sabe-se que os serviços mínimos estão definidos.

De acordo com esta representante sindical, a greve pode ou não avançar, dependendo das decisões tomadas nas reuniões marcadas para os dias 24 e 25 do corrente mês, entre o sindicato e o governo.

E espera que destas reuniões saía algo de positivo, uma boa decisão, “que todos saímos a ganhar”, mas caso isto não aconteça, vão seguir em frente.

Isto porque desde de 2016, segundo a SINAPOL houve um compromisso entre o SINAPOL e o Governo para, até Março deste ano, resolver as questões sobre as progressões, promoções e nivelamento salarial, carga horária excessiva. Há mais de 10 anos que a Polícia Nacional espera por uma grelha salarial, afirma a mesma fonte.

No entanto até hoje nada foi feito e, por isso foi entregue o pré-aviso de greve da PN. No entanto os serviços mínimos estarão garantidos. Conforme Elsa Lima, a classe tem noção das consequências que podem surgir numa situação do tipo e, mas assegura que não são amadores e de tudo farão para que não surjam problemas, que possivelmente terão que resolver. “Não queremos de nenhuma forma causar estragos e, que depois seria a sociedade a pagar, por isso achamos que o governo deve colaborar connosco”, afirma.

Pelo seu lado, o governo, representado pelo Ministro da Administração Interna, em reacção a este anúncio, diz que foi uma surpresa. E que em nenhum momento forma contactados.

O SINAPOL anunciou na segunda-feira, em conferência de imprensa, a marcação de uma greve para os dias 30 e 31 de Março e 1 de Abril.