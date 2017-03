Caso Novo Banco: CNPD instala inquérito para apurar responsável pela cedência da lista dos 50 devedores

22/03/2017 08:50 - Modificado em 22/03/2017 08:50

Na sequência da publicação dos cinquenta maiores devedores do Novo Banco, o Presidente do Centro Nacional de Protecção de Dados, Faustino Varela, disse à imprensa que foi aberto um inquérito com o propósito de apurar o responsável pela cedência da lista. A situação é considerada uma violação “muito grave” dos direitos de protecção de dados e do direito à liberdade. O processo de investigação deverá estar pronto dentro de trinta dias e caso vier a provar o crime, o processo deverá passar pelo Ministério Público que deverá agir criminalmente.

Os dados bancários são de natureza privada e confidencial mas, apesar disso, foram divulgados por um dos jornais da praça, violando o direito à intimidade e privacidade. Diante das consequências, o Centro Nacional de Protecção de Dados tomou medidas abrindo um processo para apurar o responsável pela cedência dos bancários.

Faustino Varela, Presidente do Centro Nacional de Protecção de Dados apela pelo apuramento das responsabilidades considerando tratar-se de uma violação “muito grave” dos direitos de protecção de dados e do direito à liberdade. Varela defende que os referidos dados não poderiam ter chegado à comunicação social por serem sensíveis e requererem um especial dever de sigilo”.

O Ministério das Finanças, por sua vez, esclarece que “não pode produzir documentos ou qualquer tipo de informação sobre os créditos concedidos ou sobre os seus beneficiários” pois não é uma instituição de crédito.

O Banco de Cabo Verde, enquanto entidade reguladora, era o único a ter acesso aos dados e não poderia estar noutras mãos” afirmando que a divulgação dos dados expôs os cidadãos no seu aspecto mais privado.

O Centro Nacional de Protecção de Dados deverá concluir um processo de investigação no prazo de trinta dias. Caso se vier a provar o crime, o processo deverá passar pelo Ministério Público que deverá agir criminalmente.