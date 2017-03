ULCS: “Politiquice que não ajuda no caso de Chã das Caldeiras”

22/03/2017 08:20 - Modificado em 22/03/2017 08:20

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, assegura que Chã das Caldeiras na ilha do Fogo está na agenda do executivo e esclarece que o Governo está em fase de elaboração do plano de ordenamento para definir onde construir e a tipologia das edificações, de modo a garantir a qualidade da zona turística. Com isto, o governante acredita que há interesses políticos em fazer afirmações contrárias, mas apela para que todos estejam sintonizados.

“Temos responsabilidade pública, não vamos colocar as pessoas em riscos porque não estamos a pensar que amanhã ou daqui a alguns anos, poderá ocorrer uma outra erupção e é necessário compatibilizar tudo isso, porque são vários os interesses em jogos” frisa o primeiro-ministro. Este esclarece que sobre a reconstrução de Chã das Caldeiras é preciso garantir a qualidade da zona turística havendo desta forma a necessidade de compatibilizar os interesses individuais e do Estado, para que o potencial da zona não seja danificado.

Vários interesses estão envolvidos, nomeadamente individuais, legítimos e do Estado que tem como objectivo garantir a qualidade ambiental, protecção futura e contra o risco diz Ulisses Correia e Silva à Inforpress. “Se amanhã houver algum problema iremos ser culpados pelo facto de não ter tomado as decisões que é não permitir as construções em zonas de riscos” justifica o executivo de Cabo Verde.

Está-se na fase da elaboração do plano de ordenamento e o 1º Ministro relembra que “foi lançado concurso e até adjudicado as obras e voltou-se a ponto zero. O Governo quer resolver o problema e criar um ambiente favorável em que todos estejam sintonizados. Excluindo tudo que é politiquice que não ajuda a resolver mas, cria problemas”.

O Governo está a desenvolver as pontes para equacionar os problemas, o que exige que todas as partes facilitem, porque “não se pode tomar decisões hoje e dizer o assentamento vai ser neste sítio e amanhã dizer que é noutro lugar.”