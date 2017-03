Chã das Caldeiras: “Os deslocados não esperam pelas próximas eleições para resolver os problemas”

20/03/2017 08:26 - Modificado em 20/03/2017 08:26

Miguel Montrond, representante dos deslocados de Chã das Caldeiras, na ilha do Fogo, acusa o Governo de aproveitamento político durante as eleições legislativas de 2016 e adianta que após um ano de mandato, os compromissos ainda não saíram do papel.

Miguel Montrond, que foi membro da Comissão Interministerial para os deslocados de Chã das Caldeiras, em entrevista à Inforpress, assegura que das primeiras promessas, apenas a adega provisória foi cumprida e frisa que “o diálogo com a população, a acessibilidade e o novo assentamento, ainda não saíram do papel”. Este facto fez com que o representante dos deslocados escrevesse uma carta a manifestar a decepção com o actual Governo, uma vez que considera que “as promessas ainda estão engavetadas”.

“Depois de muito tempo sem se pronunciar e de nada fazer para os deslocados, achei que esta era a única forma de chamar a atenção de Sua Excelência sobre os seus compromissos em relação a Chã das Caldeiras porque os compromissos não estão a ser cumpridos e outros estão fora de órbita e o povo de Chã das Caldeiras está muito decepcionado com quase um ano de mandato”, refere Miguel Montrond. O mesmo defende que o Governo se “aproveitou da triste situação vivida pelos deslocados para ganhar as eleições no ano passado”.

“O assentamento foi abaixo, as actividades geradoras de rendimento que ajudariam as famílias a iniciarem as suas vidas nunca apareceram, as bolsas e subsídios prometidos aos estudantes não apareceram, a ampliação dos quartos nas casas reabilitadas para as famílias mais numerosas também não chegou a ser feita, assim como a mobilização de água para a população e a estrada mais acessível e de mais fácil entrada e saída da cratera ainda não tem estudo”, refere o representante para sustentar as acusações feitas ao executivo do MpD.

“As construções na cratera, não são ilegais e nem irão ser destruídas por vários motivos, nomeadamente, porque não há um assentamento para os deslocados, não existe um plano de ordenamento para Chã e porque várias famílias não dispõem das mínimas condições para terem uma vida digna como prometido nas eleições”. Esta situação dos deslocados deve-se à má gestão do actual e do anterior Governo e da Câmara Municipal de Santa Catarina, uma vez que Montrod acredita que “não souberam canalizar os recursos” e resolver os problemas da população de Chã das Caldeiras.