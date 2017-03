Presidente da Assembleia Nacional no segredo “dos Deuses” sobre o Novo Banco

17/03/2017 07:50 - Modificado em 17/03/2017 07:50

Os representantes do Novo Banco reuniram-se com o Presidente da Assembleia Nacional e também com o Presidente da República para exporem as suas preocupações com a resolução da instituição bancária, com o objectivo de lutarem para não serem enviados para casa apenas com uma indemnização, como a porta-voz do grupo anunciou.

Há um sigilo em volta da reunião com o Chefe da Casa Parlamentar e nenhuma das partes quis falar à Comunicação Social e Jorge Santos adianta apenas que a situação do Novo Banco “é um assunto sensível”, uma vez que os funcionários estão perante o desemprego iminente. Sabe-se que os representantes dos trabalhadores do NB entregaram a Jorge Santos um documento cujo conteúdo não foi revelado, isto de acordo com a Inforpess.

O grupo representante do Novo Banco também já foi recebido pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca e também pelo Ministro das Finanças, Olavo Correia. Este assegura que o Governo fará de tudo para que o quadro jurídico cabo-verdiano seja respeitado neste caso, mas adiantou que não poderá garantir a integração dos trabalhadores na Caixa Económica, como é desejo deles. Isto porque a porta-voz Ivanilda Cruz diz que “não querem ser simplesmente indemnizados para irem para casa, mas sim manter os postos de trabalho” e equacionaram como solução, a integração na Caixa Económica de Cabo Verde, instituição para onde foi transferida a maior parte dos activos e do passivo do NB.

O Ministério Público, por sua vez, irá proceder à abertura da instrução criminal, caso se justifique, após a apreciação de todos os documentos e informações disponíveis sobre a resolução do NB.