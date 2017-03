Casino Royal: “O imposto apurado superou as expectativas da inspecção-geral”

17/03/2017 07:06 - Modificado em 17/03/2017 07:48

A abertura do Casino Royal na ilha do Sal que esteve a funcionar em regime experimental desde Dezembro de 2016, trouxe ganhos para o país, visto que originou quase cem postos de trabalho e a cobrança dos impostos tem sido satisfatória.

O Inspector-geral dos Jogos, José António Cardoso, sem revelar os valores ganhos dos impostos cobrados ao Casino Royal, adianta que “o montante do imposto apurado superou as expectativas da inspecção-geral e da concessionária”, facto que leva o inspector a concluir que, sem dúvidas, este imposto é uma boa fonte de receitas para o país.

José Cardoso assegura que a entidade já começou a cobrar o imposto especial sobre o jogo e que a actividade está a ser controlada e fiscalizada por um sistema informático e pela presença de inspectores.

“Quanto às receitas, o controlo e a cobrança vão ser feitos, em tempo real, a partir da Sede da Inspecção-geral dos Jogos, através do sistema informático desenvolvido para o efeito”, esclarece o inspector em entrevista à RCV, sendo que houve o cumprimento de todo o processo de fiscalização, bem como a montagem de um sistema para a cobrança dos impostos que vinham a ser arrecadados desde Dezembro do ano passado.

O Casino Royal é o primeiro de Cabo Verde e no dia 16 de Março foi realizada a sua inauguração, um investimento de cerca de cinco milhões de euros e está equipado com 117 máquinas e 11 mesas de jogo. Até ao momento, tem recebido, em média, cerca de 160 clientes por dia, entre cabo-verdianos e estrangeiros. De acordo com o portal Lusa, o Director Sasha Putikj diz que o Casino Royal abrirá as portas oficialmente com “qualidade garantida a ser igual ou melhor de qualquer outro de nível superior no mundo”.