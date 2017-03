JMN: “voltaria a criar o Novo Banco”

O ex-Primeiro-Ministro José Maria Neves disse que voltaria a criar o Novo Banco e que, no contexto actual, optaria pela recapitalização, não cedendo à “tentação fácil” da liquidação e à “imputação demagógica das responsabilidades”.

“Hoje, com a minha experiência e os dados disponíveis, faria o mesmo. Criaria o Novo Banco, limando, obviamente, as arestas e corrigindo alguns erros. Optaria, pois, pela recentragem do banco, pela sua recapitalização, protegendo os postos de trabalho e garantindo oportunidades de financiamento para micro e pequenas empresas e para os excluídos do sistema”, disse José Maria Neves.

Numa extensa publicação com o título “Prisma” na sua página pessoal na rede social Facebook, José Maria Neves quebra o silêncio político de quase um ano para criticar a opção do Banco Central de Cabo Verde, apoiada pelo actual executivo do Movimento para a Democracia (MpD), de resolução do Novo Banco.

O Banco Central Cabo-Verdiano (BCV) anunciou na quarta-feira a resolução e venda à Caixa Económica de Cabo Verde de parte da actividade do Novo Banco, uma instituição de capitais quase exclusivamente públicos, com cerca de 13.200 depositantes e vocacionados para a economia social e o microcrédito, criada durante os governos de José Maria Neves.