Funcionários do Novo Banco querem ser integrados na Caixa Económica

15/03/2017 07:55 - Modificado em 15/03/2017 07:55

A porta-voz, Ivanilda Cruz, lamenta terem sido informados da resolução sobre o Novo Banco de Cabo Verde (NBCV) pela Comunicação Social e, por falta de informação. Inicialmente , os funcionários acreditaram que seriam integrados na Caixa Económica. Porém, este cenário não se vai efectivar e os funcionários pedem uma solução sensata e viável.

Os trabalhadores rejeitam o simples despedimento com indemnização após o fecho do Novo Banco e Ivanilda Cruz acrescenta que “temos um quadro de pessoal, temos informações, queremos sentarmo-nos com as pessoas de direito e negociar. Ver, de acordo com o quadro de pessoal, onde podemos enquadrar as pessoas conforme o seu percurso profissional. Que seja uma negociação “win win’”, ou seja, que os trabalhadores não sejam prejudicados.

“Temos uma média de idades de trinta e poucos anos, formação e muita experiência de banca. Somos trabalhadores perfeitamente enquadráveis naquilo que é o negócio da Caixa Económica. Vemos com bons olhos essa integração até porque todos estamos na área da banca. O negócio foi “para a Caixa Económica” e de certeza que vão precisar de mais gente para acautelar o acréscimo da carteira de clientes. Seria uma solução viável”, diz Ivanilda Cruz ao portal Sapo.

Os funcionários receberam a notícia de que não serão enquadrados na Caixa Económica e a porta-voz adianta que “não houve nenhum contacto directo com os trabalhadores. Ninguém nos comunicou oficialmente. Ficámos a saber pela Comunicação Social e quase uma semana depois do Banco Central ter decretado a extinção do Novo Banco, ainda não tínhamos uma comunicação oficial” e, devido à falta de diálogo, pensámos que. numa primeira fase, os trabalhadores seriam reintegrados.

“Não queremos ir para casa só com uma indemnização. Queremos saber em relação ao nosso futuro”, acrescenta Ivanilda. A porta-voz pede uma solução sensata e viável que acautele “o lado humano” tal como protegeu “o lado financeiro”. A porta-voz conclui que, neste momento, os trabalhadores estão abertos a negociar de forma serena e “sem tumultos”, mas Ivanilda Cruz não descartou uma mudança de atitude no futuro.