Um ano de governação do MpD: mindelenses elegem discriminação positiva no Carnaval como melhor medida

13/03/2017 07:56 - Modificado em 13/03/2017 07:56

No dia 20 de Março, marcou a mudança de rumo das políticas nacionais nas mais variadas vertentes. Depois de quinze anos de Governo do PAICV, o MpD voltou ao Governo. O país tem desenvolvido a cultura de balanço, pelo que, numa perspectiva de balanço, tentou-se medir o trabalho do Governo neste período de tempo. Um ano com iniciativas do Governo, mas ainda à espera de medidas mais urgentes para avançar o desenvolvimento do país e, neste tema específico, São Vicente.

Uma das primeiras reacções do trabalho do Governo foi manifestada pelo coordenador do PAICV em São Vicente, Alcides Graça, nas redes sociais, onde o mesmo questiona sobre os sinais de esperança dados pelo Governo para a ilha de São Vicente. Das medidas anunciadas pelo Governo, Graça afirma que é como São Valentim, mas corrigindo a frase para Tomé, “é ver para crer”.

A questão é que quando se fala do balanço de um ano, o sentimento geral é que se tem feito um bom trabalho. “O Governo tem tomado, até agora, boas medidas, como por exemplo, a questão de fazer a separação entre Estado e partido”, como comenta Manuel Ramos. Na sua opinião, isto irá ajudar na questão de pensar que somente quem é do partido é que tem oportunidade. Mas, “quer ver a medida na prática”.

Mas quando o assunto é São Vicente, os sinais já começam a ser dados, mas ainda se espera por mais. O último acontecimento, o Carnaval, teve uma aprovação devido à descriminação positiva, pelo facto do Governo ter apostado no evento. “Penso que em termos do que o Governo fez em relação ao Carnaval foi bom, na medida em que São Vicente tem o melhor Carnaval do país e é necessário cada vez mais investimentos para poder ganhar mais expressão”. A afirmação foi feita por Ailton César, mas encontra eco noutros cidadãos, como por exemplo Gilson Dias, assumido como um fã do Carnaval que diz que ao ver uma medida concreta em relação a esta festa pensa que é um bom indício de uma melhoria no Carnaval e também na economia da ilha.

As críticas em relação à governação do MpD baseiam-se ainda nos problemas da ilha que ainda não tiveram uma solução concreta e, neste particular, medidas que possam melhorar o ambiente económico e trazer mais empregos para São Vicente. E o sentimento é que a ilha precisa de mais.

“O Governo tem falado muito bem, mas são necessárias medidas concretas que possam ajudar a ilha, visto que o emprego ainda é um problema sério na ilha”, diz Odair Fortes. Para ele, as medidas para ajudar a diminuir o problema têm que ser uma prioridade. “O Governo precisa ainda de fazer mais para haver empregos na ilha”, afirma Ana Silva, que acrescenta que se as pessoas não sentirem na pele as medidas, não irão conseguir avaliar o Governo de forma positiva.

Num balanço resumido: o Governo já demonstrou trabalho nalgumas áreas, sendo a cultura uma delas. Tem falado bem sobre os projectos que pretende implementar, mas as pessoas ainda precisam de sentir na pele as medidas. O emprego é uma das metas a alcançar para que a avaliação seja positiva não só para o Governo mas também para que as famílias possam alcançar o bem-estar pretendido. E ainda, que um ano já é algum tempo para haver algumas medidas concretas para o desenvolvimento da ilha, mas que ainda vai a tempo.