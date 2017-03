SINAPL: “caso do Hélder está a ganhar contornos políticos excessivos”

O Presidente do Sindicato da Polícia Nacional (SINAPOL), José Barbosa, assegura que a sua instituição apoiará juridicamente os agentes arguidos no processo-crime da morte do jovem Hélder Delgado, mas considera que este caso está a ganhar contornos políticos excessivos.

O responsável do SINAPOL em entrevista à Inforpress diz que “estamos perante um pré-julgamento na praça pública dos nove elementos afectos à Brigada de Investigação Criminal (BIC), mas creio que a justiça irá esclarecer tudo. As circunstâncias do sucedido serão, efectivamente, apuradas pelo Ministério Público, titular da instrução”. Desta forma, o Presidente daquele sindicato defende o respeito pelo poder judicial, uma vez que há caminhos que só se fazem com a Justiça.

José Barbosa envia sentidas condolências à família lamentando o sucedido na Esquadra da Polícia que culminou com a morte do jovem Hélder Delgado, mas afirma que “o caso está a ganhar contornos políticos excessivos e um pouco exagerados” e o Presidente do SINAPOL adianta que “há contornos internos de natureza policial, sobretudo os de natureza disciplinar que não deveriam ser politizados” e justifica que nenhum processo disciplinar se coaduna com um “empolgamento público e político”.

Por outro lado, o representante do sindicato está preocupado com a segurança dos agentes, uma vez que “a questão que se coloca neste momento é qual o grau de segurança e protecção desses profissionais da Polícia Nacional que, basicamente, estão deixados à sua sorte”, sendo uma situação a lamentar, refere José Barbosa. Este relembra que “há cerca de um ano, uma mãe de um polícia afecto à Brigada de Investigação Criminal foi, a título de vingança e represália, brutalmente espancada na sua casa e deu entrada no Hospital da Praia acabando por falecer”, lembrou o Presidente do SINAPOL, para quem o caso teve uma “desconsideração triste e sem uma satisfação política” e que quase um ano depois, “não se conhece o curso da averiguação” daquele acontecimento, redundando-se num “silêncio total”.