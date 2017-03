Presidente do Sindicato da Polícia Nacional manifesta preocupação com a segurança dos agentes suspensos

10/03/2017 08:02 - Modificado em 10/03/2017 08:02

O anúncio da suspensão e do desarmamento dos agentes da Polícia Nacional implicados no caso da morte do jovem Hélder Delgado, preocupa José Barbosa, Presidente do Sindicato da Polícia Nacional (SINAPOL). O sindicalista disse em declarações a RCV que “não entendemos como é que oito elementos de uma brigada criminal sejam expostos desta forma na comunicação social com a informação de que os agentes estão suspensos e desarmados, isto traz-nos alguma inquietação e estamos preocupados com isto”.

Na sequência do processo instaurado pelo Ministério Público, o Ministro da Administração Interna entendeu suspender nove elementos da Polícia Nacional implicados no caso da morte do jovem Hélder Delgado, morto após ter sido detido pela Polícia.

José Barbosa, Presidente do Sindicato da Polícia Nacional (SINAPOL), lamenta a morte do jovem Hélder Delgado e apresenta condolências aos familiares. Contudo, o responsável mostra-se preocupado com a forma como o processo está a ser tratado.

É que, segundo Barbosa, os agentes em causa podem correr riscos, uma vez que foi publicamente anunciado que estão desarmados. “Não entendemos como é que oito elementos de uma brigada criminal sejam exposta desta forma na comunicação social com a informação de que os agentes estão suspensos e desarmados, isto traz-nos alguma inquietação e estamos preocupados com isso”.

O mesmo defende que a garantia de segurança deve ser para todos, inclusive para os profissionais da Polícia. No caso da suspensão, o sindicalista afirma “não poder fazer muita coisa”, mas garante que os agentes terão apoio técnico jurídico.

Contudo, reafirma a sua inquietação em relação à segurança dos agentes uma vez suspensos e desarmados, “não poderia anunciar na comunicação social determinados pormenores”. Entretanto Barbosa assegura que convocou uma reunião para esta sexta-feira, 10, onde tomarão alguma posição à volta do caso.