Polícia atinge assaltante ao tentar assaltar Novo Banco no Plateau

9/03/2017 07:01 - Modificado em 9/03/2017 08:03

Quatro indivíduos encapuzados tentaram assaltar a agência do Novo Banco na cidade da Praia na tarde de quarta-feira, 08. Todavia, o feito, segundo o jornal ‘ANaçao’, não foi concretizado, graças à acção de agentes da polícia que se encontravam de guarda no Supremo Tribunal de Justiça no Plateau. Na sequência da troca de tiros entre assaltantes e agentes da polícia, um dos assaltantes foi atingido numa das pernas, mas conseguiu fugir do local.

De acordo com a Polícia Nacional, os assaltantes entraram no local e com recurso a uma arma de fogo, ameaçaram os funcionários e conseguiram subtrair uma quantia em dinheiro. Contudo, o assalto não correu como esperavam, pois tiveram de abandonar a quantia na rua, isto porque foram surpreendidos por agentes da polícia que se encontravam de serviço no Supremo Tribunal de Justiça.

Na sequência da troca de tiros entre os agentes e os assaltantes, um dos quatro meliantes foi atingido numa das pernas. Entretanto, com o apoio de uma viatura, os indivíduos conseguiram fugir do local sem que tivessem sido identificados.

As autoridades policiais estão no encalço dos autores do crime.

Recorda-se que no passado dia 24 de Fevereiro, indivíduos encapuçados e armados tiveram acesso ao BCN em Achada Santo António, cidade da Praia, onde ameaçaram os funcionários e conseguiram subtrair duzentos mil escudos do cofre. Contudo, não conseguiram levar um valor maior porque a Polícia Nacional chegou a tempo e puseram-se em fuga com o apoio de uma viatura da marca Toyota Starlet que, posteriormente, foi apreendida pela PN. Seis dos quatro indivíduos acusados de serem os autores do assalto estão em prisão preventiva aguardando pelo desfecho.