Ensino bilingue: A experiência tem sido positiva apesar da falta de materiais didácticos

8/03/2017 07:41 - Modificado em 8/03/2017 07:41

A experiência do ensino bilingue na Escola de Ponta de Água na cidade da Praia tem surtido resultados “bastante positivos”, segundo Fernando Jorge Martins, professor do quarto ano. Os alunos mostram-se mais espontâneos e motivados nas aulas. Demonstram maior domínio da Língua Portuguesa e melhores resultados a nível de outras disciplinas noutras matérias. Contudo, o docente entrevistado pelo NN acredita que a experiência poderia resultar melhor se houvesse disponibilidade de materiais didácticos, um dos maiores problemas encontrados durante os quatro anos de ensino bilingue.

Os ganhos com a introdução do projecto-piloto de ensino bilingue em Cabo Verde são bem vistos pelos professores que experimentaram este projecto. Apesar de ainda haver opiniões muito distantes em relação à oficialização e aprendizagem da língua materna, o crioulo, os professores das escolas que beberam da experiência, fazem um balanço positivo do projecto.

O docente Fernando Jorge Martins, licenciado em Língua cabo-verdiana e professor do quarto ano da Escola de Ponta de Água, na cidade da Praia, defende o alargamento do ensino bilingue para todas as escolas do país considerando que a introdução da língua materna, o crioulo, nos currículos só traz benefícios, maior aproveitamento para os alunos e ganhos para o país.

Questionado sobre a sua experiência como professor que lecciona utilizando a língua materna, o docente responde da seguinte forma: “É louvável, bastante encorajador, pois os alunos têm reagido muito bem”. Quanto ao aproveitamento, o professor afirma que os resultados têm sido positivos em todas as disciplinas.

Falando das dificuldades encontradas, o docente aponta a ausência de materiais didácticos específicos, para além da resistência da sociedade. Contudo, tem encontrado alguns apoios de particulares no encontro de matérias.

O professor afirma que “uma pessoa que estuda a própria língua, consegue adquirir a estrutura da língua portuguesa muito melhor”. O mesmo realça a importância do projecto bilingue e defende uma maior aposta por parte da sociedade e do Ministério da Educação.