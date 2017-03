PAICV quer lei que valoriza a meritocracia no acesso a função pública

7/03/2017 06:20 - Modificado em 7/03/2017 07:22

A despartidarização da função pública, a aplicação da meritocracia no acesso a função pública, tem prevalecido nos discursos políticos. Depois do MpD ter apresentado a proposta do regime de incompatibilidades, o PAICV, por seu lado entregou no Parlamento uma proposta de lei que visa fixar o concurso publica como única forma de recrutamento de pessoal para cargos de direção na administração pública.

Como defendeu o porta-voz do grupo parlamentar do PAICV, João Batista Pereira, “todos tem direito ao acesso a função pública, o que deve ocorrer em condições de igualdade”. E evoca a Constituição da Republica para sublinhar que a Carta Magna mantém o preceito de “exigir expressamente que o concurso seja adoptado como via exclusiva como recrutamento de dirigentes da função pública”.

Por um lado João Batista afirma que os governos do PAICV tiveram esta perspectiva que o acesso aos cargos de dirigentes deve se em pé de igualdade e em concurso. E volta contra o que considera o cavalo de batalha do MpD nas últimas eleições: a despartidarização da função pública.

“Que prometeu que traria em dezembro uma lei de recrutamento da função pública, e que iria definitivamente instituir a meritocracia no recrutamento de pessoal. Estamos em março e não temos esta iniciativa”.

E, “ao contrário do que prometeu o MpD”, João Batista diz que “as nomeações continuam”. E que a proposta de lei do regime de incompatibilidades na ótica da banca do PIACV é para silenciar os direitos dos cabo-verdianos, estrangular os pequenos partidos, condicionar os militantes e dirigentes de outros partidos.

“A sociedade cabo-verdiana reclama uma lei que controle o recrutamento, nomeadamente para cargos de dirigentes, através de concursos, a fim de se aferir, efetivamente, aqueles que estejam melhor preparados para os altos cargos de direção na administração pública”. E com esta afirmação lança o apelo ao bom senso dos outros partidos, principalmente do MpD, que “reflita melhor, sobretudo nesta fase em que já fez praticamente todas as nomeações.