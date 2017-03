Familiares do jovem morto por alegada agressão policial querem saber a verdade

7/03/2017 07:19 - Modificado em 7/03/2017 07:19

Amigos e familiares de Hélder Delgado morto por alegada agressão policial querem que a justiça seja feita de forma como deve ser. Não se sabe exatamente onde o jovem terá morrido, uma vez que as informações oficiais contradizem. Indignado os familiares querem saber o verdadeiro motivo da morte de “Ababa”, embora acreditem que o mesmo terá falecido na Esquadra.

Familiares e amigos não conformam com a morte de Hélder Delgado, jovem de 20 anos que morreu na sequência de uma agressão policial.”Ababa” terá sido espancado por um agente policial no dia 26 de Fevereiro. Segundo a versão dos vizinhos, apos uma partida de futebol que decorreu no campo de Calabaceira, Hélder terá dirigido a residência do agente para beber agua.

Dentro da residência o agente terá agredido a vitima com fortes pauladas, depois de o deter conduziu o a esquadra policial onde veio a falecer na manha do dia seguinte. Renato Fernandes, Comandante Regional da Polícia Nacional na Praia, assegura que Hélder Delgado foi surpreendido a roubar dentro da residência de um agente e que este terá agido em legítima defesa.

Inconformados com as explicações da Policia, os familiares acreditam que existem outro lado da história ainda não conhecida e que não foi relatado pelo policial. Celina Tavares dos Santos, irmã do jovem avança que o irmão foi brutalmente agredido pelo agente e mostra-se incrédula com a versão da Polícia Nacional.

Ivanilda Tavares Correia e Silva, outra irmã, diz ter tido acesso à autópsia que comprova que todos os órgãos do corpo do irmão foram destruídos devido a fortes pauladas e assegura que o mesmo terá morrido ainda na esquadra.

Entretanto o Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, garante que decorre um inquérito no sentido de averiguar os factos e as circunstâncias em que morreu o jovem.

“Independentemente do inquérito que será levado a cabo pelo Ministério Público, nós iremos averiguar se os procedimentos foram efectivamente seguidos. É de interesse do Governo que as circunstâncias sejam devidamente apuradas de forma a apurar todas as responsabilidades que foram cabíveis”.