Bubista /treinador da AAM: “Queremos ser campeões”

7/03/2017 07:11 - Modificado em 7/03/2017 07:11

Com a primeira volta do campeonato regional de futebol concluída, a Associação Académica do Mindelo destaca-se na liderança isolada com 16 pontos, coisa que há muitos anos não se via e o treinador Bubista quer trazer de volta a glória para a Micá.

Pedro Brito ou simplesmente Bubista como é conhecido, regressou esta época a casa onde já tinha sido campeão como jogador e como treinador. Curiosamente a 10 anos atras tinha conduzido o clube para a conquista do seu último título regional.

De regresso ao clube o treinador parece ter trazido com ele a velha glória, isto depois de vários anos em que o clube ora encontrava-se na primeira divisão ou na segunda divisão. Com a liderança no regional ao fim da primeira volta ao NN Bubista afirma que regressou após um convite feito e, quer triunfar na Micá. Apontando que os objectivos traçados no início da época passavam por tentar conquistar o título regional e, também marcar presença no campeonato nacional de futebol.

“ Pegamos nele com afinco, não tem sido nada fácil até ao momento e, daqui até ao fim vai ser extremamente difícil. Mas com a coesão que o grupo tem mostrado, acho que temos condições para fazer um grande trabalho até ao final da época” aponta.

Bubista refere que entraram vários jogadores e que por isso tem sido difícil construir um grupo coeso, e pautam por um grupo com muita disciplina. “Temos vários jogadores que trabalharam comigo em outros projectos e gostam de trabalhar comigo, pelo que os convenci que era possível fazer-mos um bom trabalho aqui. Isto apesar das dificuldades ou seja dos problemas financeiros que todos os clubes em São Vicente e em Cabo Verde no geral passam. Tentamos de tudo para ter um bom produto final e todos almejamos o título. Desde o início do campeonato temos estado na frente do campeonato e podemos continuar até ao fim” Afirma.

Para o treinador a primeira volta do campeonato foi “bastante positivo”, porque refere que o grupo tem entendido que é importante estarem juntos, ou seja pensarem em grupo e não em “espirito de vaidade”.” Daí que temos conseguido até agora os bons resultados” Atira.

“Estou bastante satisfeito com a equipa, obviamente que poderia ser melhor, mas todos sabem que a equipa é sempre um produto inacabado. Por isso é ir sempre limando as arestas, porque queremos chegar ao título. Sabemos que vai ser bastante difícil tendo em conta que para já o campeão nacional está aqui em São Vicente, e tem outros clubes que tem estado sempre no nacional, casos do Dérby, e do Batuque já algum tempos atrás. Dai que não vai ser nada fácil a segunda volta. Mas vamos o encarar com bastante seriedade e, com bastante humildade para que no final da época possamos chegar ao campeonato nacional” Frisa.

Se a equipa não conseguir alcançar o título de campeão regional, Bubista tem traçado como segundo objectivo, alcançar o campeonato nacional. Porque neste momento como diz “Nós neste momento não estamos pensando no segundo lugar, estamos pensando claramente no campeonato nacional, e para isso estamos pensando directamente em alcançar o primeiro lugar. Queremos ser campeões”.

Bubista aponta que hoje em dia as equipas estão muito mais bem preparados tacticamente e tecnicamente. Realçando que é muito difícil trazer os três pontos, porque mesmo as equipas com menos pontos os seus valores não condizem com a pontuação que tem. “Por isso temos que estar em alerta máxima tendo em conta qualquer adversário, porque vai ser extremamente difícil. Temos que estar preparados para fazer tudo e mais qualquer coisa para ultrapassar essas dificuldades” alude.

Sobre os adeptos que a muitos anos não tem tidos muitos motivos para alegrias e, que certamente estão mais felizes por esta altura com o primeiro lugar, Bubista espera dar-lhes mais alegrias. “É bom ter a pressão dos adeptos porque quando cada um deles der o seu máximo, nós também vamos fazer o mesmo para melhorar. A Académica como se sabe tem os seus fiéis adeptos e por isso queremos fazer de tudo para lhes dar motivos de alegrias aos fins-de-semana. E que no final da época possam estar mais felizes porque queremos fazer de tudo para poder vencer o campeonato” concluiu.