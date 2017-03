Casal de idosos encontrado morto: não houve entrada forçada na casa nem roubo de bens

6/03/2017 06:57 - Modificado em 6/03/2017 06:57

Este online apurou que não houve arrombamento na casa no Maderalzinho onde um casal de idosos foi encontrado morto, na sexta-feira passada. Também apuramos junto de familiares que não houve roubo de bens, nomeadamente: “uma quantia apreciável” de ouro, TV, aparelhagem de som, electrodomésticos e dois mil escudos em dinheiro. Não conseguimos apurar se na casa havia outros bens ou se faltam outros.

Certamente que a PJ vai analisar estes dois factos, mas o certo é que não existem indícios que mostram que houve uma entrada forçada e se juntarmos a isso o facto de bens como ouro ou electrodomésticos não terem sido levados , no mínimo abre uma linha de investigação diferente do que chegou a conhecimento público e se tem como certo a nível da opinião publica: homicídio seguido de roubo. Cabe a policia científica esclarecer, na certeza que o facto comprovado que não houve entrada forçada na residência abre outras hipóteses de entrada dentro da casa , como : um conhecido, chave falsa, o senhor pode ter esquecido a porta aberta, pois segundo os vizinhos, todos os dias ele comprava bolachas para alimentar cães vadios junto da sua casa. O que não fica esclarecido é móbil roubo.

O que aconteceu dentro da casa?

Tudo indica que nem a PJ , nem os familiares já têm a resposta para esta pergunta . O que sabemos, na versão de um familiar, é que os corpos foram encontrados na sexta-feira e tudo indica que estariam mortos desde terça-feira . E aqui começam as suposições que vão marcar este caso . Porque não foi feita autópsia aos corpos devido ao estado de decomposição em que se encontravam . Por isso, não foi possível determinar a hora exacta da morte e muito menos a causa das mortes. Sabe- se o que foi visto quando as autoridades acompanhados de um familiar entraram na residência do casal: o corpo da senhora estava na sala e do homem na casa de banho e devido ao elevado estado de decomposição não foi possível ver sinais de violência nos corpos . E sem a autópsia não se sabe qual foi causa da morte.

Como é habitual nesta fase da investigação a PJ não presta declarações, mas sabemos que está investigar outros cenários sobre a morte do casal e não apenas o que a opinião pública tem com certo: homicídio seguido de roubo.