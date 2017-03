Casal de idosos assassinado no Madeiralzinho

4/03/2017 13:57 - Modificado em 4/03/2017 13:57

Dois idosos foram encontrados mortos na sua residência, no Madeiralzinho, em São Vicente. O casal, Joaquim “Quim” Silva e Olga Alem, não eram vistos há alguns dias pelos vizinhos que procuram o serviço de bombeiros. Estes ao arrombarem a porta deram conta do que tinha acontecido. Os indícios apontam para um caso de roubo, seguido de homicídio, visto que os corpos estavam ensanguentados. Casa revirada, e sangue espalhado.

A Policia Judiciaria está a investigar o caso, mas não adianta informação sobre o acontecido, que segundo foi dito ao NN, os agentes ainda estão em diligências. Os vizinhos classificam o casal como simpático, típico de pessoas idosas e davam bem com todas as pessoas. E por isso os vizinhos não conformam com a situação e consideram que se trata de alega assalto que não correu bem.

O NN sabe que os indícios apontam para um duplo homicídio, mas que esta forma de actuar não faz parte do modus operandi dos ladrões em São Vicente que , normalmente , nao utilizam a violência nos assaltos.

Em actualização