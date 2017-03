Onde Helder morreu, na esquadra da PN ou no hospital?

3/03/2017 07:49 - Modificado em 3/03/2017 07:49

A morte do jovem Hélder Delgado, na passada segunda-feira, dia 27, por alegada agressão policial continua a gerar polémica quanto aos factos relatados pela Polícia Nacional, pelos familiares da vítima e até mesmo versões diferentes nos documentos oficiais emitidos pela Delegacia de Saúde e pela Conservatória dos Registos. O Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, garantiu hoje à imprensa que “independentemente do inquérito que será levado a cabo pelo Ministério Público, nós iremos averiguar se os procedimentos foram efectivamente seguidos. É de interesse do Governo que as circunstâncias sejam devidamente apuradas de forma a apurar todas as responsabilidades que foram cabíveis”.

Decorrem as investigações para apurar as circunstâncias em que ocorreu a morte do jovem Hélder Delgado, de 20 anos. As informações da Polícia contradizem as versões dos familiares que acreditam que o jovem terá sido morto na esquadra devido à brutalidade das agressões que destruíram por completo os órgãos.

Segundo os familiares, a vítima teria entrado em casa do agente “Manu” para beber água e não para roubar, isto após uma partida de futebol na tarde de domingo no campo de Calabaceira. Contudo, em conferência de imprensa na manhã do dia 01 de Março, o Comandante Regional da Polícia Nacional na Praia, Renato Fernandes, assegurou que o falecido teria sido surpreendido a roubar dentro da residência de um agente e que este terá agido em legítima defesa.

Para além disso, garante que a certidão de óbito acusa morte por choque hipoglicémico. Mas o que não foi revelado pela PN é que o registo de óbito emitido pela Delegacia de Saúde da Praia consta que para além de choque hipoglicémico, também acusa politraumatismo.

A polémica à volta deste caso tem se agudizado devido às contradições nas informações da causa e local da morte do jovem. No certificado de óbito emitido pela Delegacia de Saúde da Praia consta que a vítima faleceu no Hospital Agostinho Neto por politrauma e choque hipoglicémico, enquanto que no Boletim de registo de óbito passado pela Conservatória de Registo consta que o local da morte foi na Esquadra da Polícia.

Diante da situação, o Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, reuniu mais uma vez a comunicação social reagindo. O governante garante que decorre um inquérito no sentido de averiguar os factos e as circunstâncias em que morreu o jovem.

O caso já se encontra sob a alçada do Ministério Público, contudo, o Ministro assegura “independentemente do inquérito que será levado a cabo pelo Ministério Público, nós iremos averiguar se os procedimentos foram efectivamente seguidos. É de interesse do Governo que as circunstâncias sejam devidamente apuradas de forma a apurar todas as responsabilidades que foram cabíveis”.

Factos estão ainda por esclarecer e o processo instaurado pela Polícia Nacional deverá estar concluído na próxima semana.