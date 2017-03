Carnaval 2017: Mindeleses contentes com os resultados

2/03/2017 08:18 - Modificado em 2/03/2017 08:18

A população mindelense atribuiu nota positiva ao Carnaval 2017. Os entrevistados avaliaram o Carnaval deste ano “como melhor do que o do ano passado”. Os quatro grupos oficiais que desfilaram pela Rua de Lisboa apresentaram, para o público, “um excelente trabalho com muita criatividade”.

As ruas da cidade do Mindelo transbordaram de pessoas que vieram ver e viver o Carnaval. A cidade encheu-se de brilho e de muita folia por parte dos Grupos Carnavalescos 2017.

Os jurados atribuíram o título do Vencedor do Carnaval 2017 ao Grupo “Vindos do Oriente” com uma diferença mínima de 3 pontos a mais do Grupo “Monte Sossego”, o vencedor do Carnaval 2016.

Os entrevistados pelo NN consideram justa a atribuição dos prémios, pois “os grupos fizeram por merecer”. Elizabete Lopes que diz estar contente com o trabalho dos grupos carnavalescos, considera que a premiação ao Grupo vencedor foi justa.

Para a entrevistada, o Grupo Monte Sossego estava lindo e bem apresentado mas o Grupo Vindos do Oriente mereceu a vitória. “Tudo estava lindo e magnífico. O Grupo Monte Sossego estava lindo e bem apresentado, mas o grupo vencedor mereceu essa vitória e sinto-me feliz”, realça.

Adriano admite que os dois Grupos, Monte Sossego e Vindos do Oriente, foram os melhores do Carnaval deste ano e que os prémios não poderiam ser de outra forma.

Por outro lado, alguns figurantes do grupo vencedor sentiram-se emocionados com a vitória e garantem que para o ano que vem pretendem vir ainda mais fortes.

No ano passado, o Grupo Vindos do Oriente perdeu a favor do Grupo Monte Sossego e, este ano, venceu o Grupo Monte Sossego por apenas 3 pontos que marcaram a diferença no Carnaval deste ano. O Grupo Vindos do Oriente arrebatou também os prémios de 1ª e 2ª Dama. Entretanto, o Grupo Monte Sossego arrebatou os prémios de melhor música, Rei e Rainha do Carnaval 2017.

O Grupo Cruzeiros do Norte manteve a sua posição do Carnaval do ano passado, premiado com o terceiro lugar com o prémio do Porta Bandeira, Rainha de Bateria, enquanto que Flores do Mindelo ficou no quarto lugar.

Foto: Facebook CMSV