Carnaval: Praienses querem igualdade na distribuição de dinheiro público

27/02/2017 08:34 - Modificado em 27/02/2017 08:34

A poeira à volta do Carnaval na cidade da Praia baixou, mas os praienses continuam a reivindicar igualdade na distribuição do dinheiro público. A discriminação positiva no financiamento dos carnavais das ilhas de São Vicente e de São Nicolau não foi bem vista pelos praienses que consideram tratar-se de “tratamento discriminatório e disparidade” por parte do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas.

O Ministério da Cultura, através do Edital “Carnaval factory”, priorizou as duas ilhas onde o Carnaval se tem mostrado como um produto de qualidade para o turismo com o intento de “criar postos de trabalho e qualificar o Carnaval”.

A decisão do Governo de atribuir maior financiamento aos grupos carnavalescos das ilhas de São Nicolau e de São Vicente gerou desagrado nos dinamizadores do Carnaval da cidade da Praia que garantem que se sentem discriminados. “A discriminação positiva” do Ministério da Cultura reúne apoiantes que aplaudem a medida e congratulam o Ministro Abraão Vicente pela coragem, mas há quem não apoie por considerar que a igualdade é para todos e, sem esta, não haverá evolução em relação às ilhas “detentoras da tradição da festa do Rei Momo”.

O Carnaval 2017 na cidade da Praia não vai ter prémios, desfilam apenas grupos de animação, tudo “por culpa do Ministério da Cultura”, afirmam os praienses entrevistados pelo NN. Vanderleia Fernandes assegura que actualmente o Carnaval da cidade da Praia ganhou maior qualidade, embora reconheça que não se compara com os carnavais das ilhas de São Vicente e de São Nicolau, mas considera que a distribuição do dinheiro público deveria ser feita de igual forma de modo a proporcionar qualidade aos outros municípios.

Como afirmou o Ministro da Cultura, “não podemos tratar de forma igual aquilo que é diferente. E não podemos aplicar os mesmos recursos e as mesmas políticas quando temos focos diferentes para cada região e para cada ilha”.

Mário Semedo defende a igualdade entre as ilhas, mas apela pelo financiamento por parte do Ministério da Cultura em relação ao batuque que considera “ser grande evento cultural e bastante enraizado”.

Vladimir Ferreira, um dos organizadores do Carnaval, considera que os critérios utilizados pelo MCIC na atribuição de verbas destinadas aos grupos daquelas duas ilhas de barlavento, foram pouco claros e com total discriminação e desrespeito em relação aos que torcem por um Carnaval digno nas outras regiões de Cabo Verde.