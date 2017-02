PAICV não entende a lógica de dar dinheiro público somente aos grupos de Carnaval de São Nicolau e de São Vicente

23/02/2017 08:06 - Modificado em 23/02/2017 08:06

A deputada do PAICV, Paula Moeda disse no Parlamento que o “Governo está a dividir os cabo-verdianos, para além de criar tensões desnecessárias” com o financiamento do Carnaval nos moldes em que está a ser feito. A deputada congratulou-se com a iniciativa do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas em subsidiar o Carnaval nas ilhas de São Vicente e de São Nicolau.

Mas considera que o Ministro deveria ter implementado “políticas afirmativas e efectivas com vista a fortalecer a festa do Rei Momo em todas as ilhas de Cabo Verde”. A deputada referiu-se ao descontentamento manifestado por vários grupos carnavalescos da Cidade da Praia e pediu ao Ministro para explicar a “lógica de adjudicar o dinheiro público tão somente aos grupos carnavalescos de São Nicolau e São Vicente, atribuindo fatias irrisórias às demais outras regiões do país”.

O Ministro da Cultura acusou a deputada do PAICV de usar um discurso “fracturante e bairrista na tentativa de dividir os cabo-verdianos em relação a um evento que deveria unir os cabo-verdianos”.

fonte: Facebook Paula Moeda