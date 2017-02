Jorge Spencer Lima: “Cabo Verde não pode continuar eternamente na base de uma monocultura do turismo”

23/02/2017 08:00 - Modificado em 23/02/2017 08:00

O Presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento (CCISS), Jorge Spencer Lima, alerta que Cabo Verde não se resume só ao turismo. Assim sendo, o mesmo defende que é preciso consolidar este sector, mas é preciso uma revisão da política industrial do país, evitando a concentração no sector do turismo.

“Ultimamente só se fala do turismo. Temos de contrabalançar para que um dia não fiquemos indefesos. A monocultura do turismo é um perigo e já vimos exemplos de outras paragens”, diz Jorge Spencer Lima que defende a consolidação do turismo. Porém, é necessária a sua reposição em relação às outras áreas em Cabo Verde, de acordo com a Inforpress.

Perante a predominância e a cultura única do turismo, o dirigente da CCISS acredita que é preciso uma mudança na política industrial. Sobre este ponto de vista, Jorge Spencer Lima adianta que há uma sensibilidade do Governo e que “já começámos as negociações no sentido dessa revisão, visando investir, incentivar a criação de novas indústrias e a consolidação das existentes”.

O alerta pela predominância do turismo e para a criação de novas indústrias em Cabo Verde foi accionado pelo Presidente da CCISS no final do encontro com a Confederação Cabo-verdiana dos Sindicatos Livres (CCSL) para debater as eventuais oportunidades de consensos sobre o ambiente laboral no país.