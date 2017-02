Carnaval 2017: Trinta blocos de animação e quatro grupo oficiais vão desfilar

22/02/2017 08:03 - Modificado em 22/02/2017 08:03

Os desfiles de carnaval começam esta sexta-feira, 24, até ao dia 28, com o desfile oficial dos quatro grupos.

Conforme informações divulgadas pela Câmara Municipal de São Vicente, são 30 os blocos de animação que desfilam pelas ruas do Mindelo numa folia que começa esta Sexta-feira 24, e que só termina na Quarta-feira de Cinzas. Quem vai dar o arranque são os grupos de escolas do Ensino Básico Integrado (EBI) e jardins-de-infância que vão encher de alegria o sambódromo do Mindelo.

Sábado e Domingo as ruas do Mindelo vão garantir a folia de manhã até ao fim da tarde. Fazem parte desta lista grupos de mandingas, grupos de crianças, o grupo dos Professores de São Vicente entre outros.

Na segunda-feira, 27, dia que antecede o desfile dos grupos oficiais, haverá folia dos liceus. Mas o maior brilho será à noite com a participação da Marcha da Néné e Amigos e do desfile do grupo que é a Rainha da noite do carnaval de São Vicente, Escola de Samba Tropical, que quer mostrar glamour, beleza, cor e alegria no sambódromo de Mindelo.

Na terça-feira há desfile oficial para escolher quem será o campeão do Carnaval 2017. O 1º grupo a entrar no “sambódromo” da Rua de Lisboa é o grupo Monte Sossego, campeão de 2016, o 2º Grupo Cruzeiros do Norte, o 3º Flores de Mindelo o e 4º Vindos do Oriente.

Para “abrilhantar e dar mais cor e brilho à festa do Rei Momo, depois do desfile dos grupos oficiais os mindelenses serão abrilhantados com o baile na rua de Lisboa, com artistas locais e com a presença de um grupo de samba do Brasil, se tudo correr conforme planeado”, refere a mesma fonte.

Mas a festa do Rei Momo só termina na Quarta-feira de Cinzas com a distinção do Campeão do Carnaval de São Vicente 2017, o bi-campeão, o terceiro, e o quarto lugares, respectivamente.