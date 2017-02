JCF: “temos que arranjar uma estratégia para valorizar a língua materna como oficial a par da língua portuguesa”

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, no dia Internacional da Língua Materna defende que em Cabo Verde deve-se reunir todas as condições para oficialização do crioulo , assim como estipula a constituição do país. Todavia, o Chefe de Estado defende uma reavaliação e com realismo com objectivo de melhorar as duas línguas, o português e o crioulo.

“Oficializar o crioulo é um problema paralelo à questão da escrita, é evidente que temos a decisão que aprova um alfabeto unificado, mas é preciso trabalhar para criar condições para a oficialização da língua que nos uniu” ressalta o Presidente da República, mas adianta que deve-se criar condições para que o crioulo seja língua oficial. Neste sentido Jorge Carlos Fonseca reconhece a importância da língua materna e de acordo com a Inforpress o Chefe de Estado adianta que “crioulo deve ser ensinado nas escolas, uma vez que é um idioma forte e constitui um elemento que define a identidade da cultura cabo-verdiana e está determinado nos decretos e resoluções”.

Todavia, o Presidente da República diz que deve-se promover a melhoria do ensino da língua portuguesa em Cabo Verde, uma vez que é a língua oficial do país e que permite a comunicação com o exterior e relembra que existe um grande trabalho para que o português fosse introduzido nas instâncias internacionais, logo não se pode relativizar essa questão. Assim sendo, Jorge Carlos Fonseca defende que “temos que arranjar uma estratégia para valorizar a língua materna como oficial a par da língua portuguesa. Talvez agora é o momento de reunirmos e procurar melhorar o ensino e o cultivo das duas línguas ”.