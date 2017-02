Sal: Acidente de viação provoca um morto e um ferido em estado grave

22/02/2017 07:46 - Modificado em 22/02/2017 07:46

O estado de saúde de José dos Reis do Rosário, vítima de acidente de viação em Palmeira, ilha do Sal é reservado, segundo fonte do Hospital Agostinho Neto na Praia.

Acidente de moto e uma carrinha Hyace, na ilha do Sal, termina de forma trágica, tendo resultado na morte de uma mulher e um ferido em estado grave. O acidente de moto que vitimou a vida de uma mulher de 51 anos natural da ilha de São Nicolau e deixou ferido grave ocorreu por volta das dezanove horas na passada segunda-feira dia, 20, na zona de Palmeira, ilha do Sal.

Devido ao estado o condutor da moto foi evacuado de urgência para a ilha de Santiago onde permanece sob cuidos intensivos. Segundo a Policia Nacional na ilha do Sal, José dos Reis do Rosário seguia na moto, juntamente com a vítima mortal Maria do Céu Encarnação de 51 anos quando se envolveu num acidente com um Hiace.

As autoridades estão a investigar o motivo que terá motivado o acidente.

Fotos: cabofree.com