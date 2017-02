Golo de Mota coloca o Rosariense na primeira divisão em Santo Antão Norte

21/02/2017 07:55 - Modificado em 21/02/2017 07:55

O jogo decisivo da segunda divisão opôs o Rosariense, líder da tabela classificativa perante o segundo classificado, o Solpontense, com uma vantagem de três pontos. Um golo de Mota foi suficiente para o Rosariense carimbar a subida, quando faltam ainda duas jornadas para o fim da segundona.

O Estádio Municipal João Serra em Ponta do Sol foi palco do confronto histórico entre as duas formações mais emblemáticas de Santo Antão. O Rosariense à partida tinha mais três pontos do que a formação do Solpontense e, com a vitória, carimbou a subida de divisão deixando para trás o seu grande rival em mais uma época na segundona.

Num jogo muito intenso do início ao fim e com as bancadas repletas de adeptos das duas formações relembrando épocas passadas de confrontos entre estas duas emblemáticas equipas para a primeira divisão, foi o avançado Mota do Rosariense que desbloqueou o marcador à passagem do minuto quarenta e sete da segunda parte, provocando o delírio dos adeptos do “Rosa”. Com este golo, Mota leva de volta a formação do “Rosa” ao convívio dos grandes na zona Norte de Santo Antão.

Ao NN, Kok Fernandes, um dos treinadores da equipa do Rosariense, destaca a grande prestação da equipa ao longo do campeonato, vencendo todos os jogos, dignificando assim a instituição do Rosariense que considera ser das melhores de Cabo Verde.

“Um grande clube como o Rosariense, o objectivo é sempre ganhar e enquanto a nossa equipa técnica estiver aí a trabalhar, vamos trabalhar para ganhar todas as competições em que estivermos inseridos. Vamos dar sempre o melhor de nós para o bem do Rosariense”, aponta.

O clube está ainda na disputa da Taça de Santo Antão onde vai disputar as meias-finais com a formação do Foguetões (sem data oficial) e nos quartos-de-final da Taça Região Norte de Santo Antão onde vai medir forças com outro campeão mas este da primeira divisão, o Paulense, já este sábado.