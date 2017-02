Governo quer se livrar do peso da dívida de 200 milhões: Portugal está a estudar proposta

21/02/2017 07:45 - Modificado em 21/02/2017 07:45

O Primeiro-ministro português, António Costa, considerou que o seu Governo está a analisar uma proposta de Cabo Verde sobre a dívida de 200 milhões de euros, mostrando-se convicto que será encontrada uma solução que satisfaça todos. O primeiro- ministro Ulisses Correia Silva já tinha dito que abordou o governo português no sentido de resolver a herança do Programa Casa para Todos deixada pelo Governo do PAICV.

Uma herança de 200 milhões de euros de uma linha de crédito contraída para financiar o programa habitacional “Casa para Todos” e que começa a vencer em 2021. Sabe-se que ULCS o tinha pedido o perdão da dívida ou a renegociação. O que foi agora confirmado por António Costa : “Recentemente recebemos uma proposta do Estado cabo-verdiano que o Ministério das Finanças está a apreciar e tenho a certeza que encontraremos uma boa solução que satisfaça o interesse de todas as partes relativamente a esta matéria”, disse.

Ulisses Correia e Silva adiantou, por seu lado, que “está sobre a mesa a procura de uma solução” para o programa que foi financiado pelo Governo português, através de uma linha de crédito bonificado.

“Está tudo em aberto. Há várias possibilidades e vamos ter tempo para firmar e formatar a melhor solução. Desde a possibilidade de renegociação do crédito à de aliviar o peso da dívida relativamente à estrutura do PIB cabo-verdiano”

O Primeiro-ministro de Cabo Verde, que tinha considerado anteriormente que o ideal seria conseguir o perdão total ou parcial da dívida, ressalvou que as negociações estão em curso e que o crédito começa apenas a vencer em 2021.

O programa lançado em 2010 pelo Governo do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), actualmente na oposição, previa a construção de 6.010 habitações, com o objectivo de reduzir o défice habitacional, mas registou vários problemas e além da dívida da linha de crédito acumulou dívidas em indemnizações e juros de mora às empresas construtoras.

Uma auditoria recente aponta falhas na concessão do programa e nas projecções financeiras do referido programa, que acabaria por ditar a falência técnica da entidade gestora, a Imobiliária, Fundiária e Habitat (IFH), que em Dezembro de 2015 acumulava um passivo de 595 mil milhões de escudos.

António Costa e Ulisses Correia e Silva falavam em conferência de imprensa conjunta no final da reunião de trabalho da IV Cimeira Cabo Verde – Portugal, que decorreu na cidade da Praia.

Fonte : LUSA