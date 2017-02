Afinal quem sufocou os municípios o PAICV ou o MpD?

Na Assembleia Nacional, o Mpd acusa o Governo anterior de ter sufocado os Municípios; o PAICV refuta as acusações e assegura que o actual executivo ainda não deixou o lugar que tinha na oposição. Entre acusações e “desculpas”, a UCID adianta que os cidadãos devem estar insatisfeitos com as retóricas no Parlamento uma vez que, de facto, os municípios ainda não usufruíram das regalias.

O grupo parlamentar do MpD acredita que o Governo anterior sufocou as Câmaras Municipais do país e João Gomes, coordenador do partido em São Vicente, adianta que “o PAICV engordou o Estado com a proliferação de instituições, não se coibindo de voltar a centralizar estruturas descentralizadas nos anos 90”. O partido que está no executivo ainda defende que a legislação em relação aos municípios aprovada pelo PAICV condiciona a autonomia das autarquias e não promove a descentralização.

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), por sua vez, refuta as acusações do actual Governo e Rui Semedo, deputado do partido, esclarece que na governação do PAICV houve uma “alteração substancial no fundo de financiamento municipal e que dos cerca de 600 mil contos anuais transferidos para os municípios chegámos a mais de três milhões de contos”. Desta forma, o antigo governo tira o “corpo de fora” no que toca a actual situação financeira dos municípios, mas adianta que “estas migalhas que estão a ser transferidas agora não resolvem os problemas dos municípios e que o financiamento aos municípios passa pela nova lei de finanças locais que aumenta substancialmente as transferências para os municípios”, isto de acordo com a Inforpress.

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), por seu lado, não entra na “quezila” do actual e do ex-governo e o deputado João Luís apela por medidas concretas para o desenvolvimento e sustentação das ilhas. A UCID deseja acções governamentais com vista à expansão dos sectores primário, secundário e terciário com o objectivo de desenvolver a economia das regiões de Santo Antão, S. Nicolau e de outras de Cabo Verde para evitar a “fuga das populações” dessas ilhas para a Cidade da Praia, Sal e Boa Vista.