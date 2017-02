CMSV anuncia baile na rua de Lisboa depois com grupo de samba do Brasil

17/02/2017 07:50 - Modificado em 17/02/2017 07:53

A garantia é dada pelo Edil da ilha de São Vicente, Augusto Neves, que garante, no entanto, que se tudo correr conforme planeado será uma surpresa para a população. Sem levantar o véu, assegura ainda a presença de um grupo de samba de peso do Brasil, para “abrilhantar e dar mais cor e brilho à festa do Rei Momo”.

Em relação ao grupo pretendido, Neves garantiu à RCV que as negociações estão numa fase bem avançada e por estes dias será divulgado o nome do grupo de samba que irá actuar na festa da Rua de Lisboa na noite de Carnaval, logo após os desfiles.

Para além do grupo do Brasil, a edilidade já tem tudo acertado com os grupos nacionais para ter uma noite em alta.

Neves prevê um Carnaval melhor que o do ano passado e, embora os recursos sejam poucos, conforme explicou, a edilidade tudo fará para premiar e motivar os artistas que estão envolvidos de forma árdua, na realização de um bom Carnaval.

“Acho que vai ser um grande Carnaval. Há um grande envolvimento, muita boa vontade, dedicação total. Estamos a trabalhar para ter um excelente Carnaval. Os recursos são poucos, mas estamos a correr atrás para ver se conseguimos terminar com o enterro do Carnaval em alta”, conta.

“Estamos na rota internacional do turismo e faremos um esforço para que São Vicente, nos próximos anos, seja um espaço de atracção mundial de pessoas que gostam deste evento”.