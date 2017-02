Mais um feto encontrado no lixo: A facilidade de abortar

16/02/2017 08:42 - Modificado em 16/02/2017 08:42

Foi encontrado, esta terça-feira, um feto já em avançado estado de decomposição no terminal de esgoto da estação de tratamento das águas residuais, no Conselho de Santa Catarina de Santiago. Segundo a Delegada de Saúde local, Elisangela Tavares, suspeita-se que o feto tenha entre vinte e duas a vinte e seis semanas e terá sido colocado na rede de esgoto. Acrescenta que o aborto poderá ter ocorrido há quatro ou cinco dias.

Este caso levanta a questão sobre o aborto e a sua facilidade e os riscos consequentes. Este não é um caso isolado visto que já se registaram notícias de fetos encontrados no lixo. A preocupação aumenta quando se fazem abortos caseiros que para além de serem um acto criminoso, como adianta a Delegada de Saúde, põem em risco a saúde da autora do aborto.

A Delegada avança que é preciso fazer alguma coisa para eliminar esta prática, “mas tudo acontece porque é fácil e acessível”. O caso aconteceu em Santa Cataria que é um lugar onde se costumam vender medicamentos nas ruas. Neste sentido, torna-se fácil aceder a medicamentos que podem levar ao aborto. Para Elisangela Tavares, “as consequências não são só momentâneas, como dor, sangramento ou infecção, mas também tardias, porque acabam por acarretar problemas de saúde”.

O aborto não é legal e é um crime. A legislação nacional prevê a realização do aborto clínico como é explicado numa rectificação no Boletim Oficial. “Para proteger os direitos reprodutivos das mulheres autorizando o aborto clínico em casos de violência sexual, violação, incesto e sempre que a continuação da gravidez ponha em risco a saúde mental e física da mãe ou da mãe e do feto”.

Em caso de aborto, o apelo é o de contactar os serviços de saúde.