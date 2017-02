Cadeia de São Martinho: Reclusos fazem greve de fome como forma de protesto por alegados maus-tratos

15/02/2017 00:35 - Modificado em 15/02/2017 00:35

Reclusos da Cadeia de São Martinho, na cidade da Praia, acusam a administração de maus-tratos e tortura. Em protesto contra a alegada situação, os reclusos “do complexo 2” entenderam entrar para uma greve de fome como forma de protesto.

Após a morte de um recluso no passado sábado, dia 11 de Fevereiro, por alegados maus-tratos e demora na prestação de cuidados médicos, os presos do complexo 2 resolveram negar qualquer refeição como forma de protesto ao que consideram ser maus tratos e tortura por parte da administração da cadeia .

A vítima em causa terá sofrido um acidente vascular cerebral. A Directora-Geral dos Serviços Penitenciários e de Reinserção Social, Júlia Reis, adiantou que o recluso foi socorrido ainda na Cadeia e de seguida conduzido ao hospital mas acabou por não resistir tendo sucumbido.

Fonte deste online revela “que os presos do complexo 2 vêem fazendo greve de fome em protesto contra alegados abusos e torturas por parte da nova direcção. Alegam ainda que o recluso morreu devido a maus-tratos e recusa de o levarem ao médico e que, apesar da insistência deles, demoraram a a conceder-lhe acesso a cuidados de saúde”.

Tentámos contactar a Cadeia Civil de São Marinho através dos números de telefone, mas as tentativas foram vãs uma vez que não nos atenderam. Contudo, a Ministra da Justiça disse em reacção à TCV que em relação à morte do recluso que “tem um histórico antecedente cardíaco”, este teria dado entrada no hospital Agostinho Neto por volta das nove horas da manhã e que terá falecido às dezanove horas do mesmo dia.

A governante explica ainda que “não é fácil lidar com as questões da cadeia porque se está a querer mudar o rumo das coisas. Está-se a quer garantir melhores condições de segurança, mais disciplina e cumprimento do regulamento que não era cumprido e as pessoas reagem, mas quando se estão a fazer as coisas em contramão em relação àquilo que a lei diz, as pessoas têm razão de reclamar e quando se estão a fazer as coisas no sentido de fazer cumprir aquilo que já deveria estar a acontecer, temos que nos manter firmes”.