Moradores do Bairro de Achadinha satisfeitos com o trabalho de asfaltagem

13/02/2017 08:22 - Modificado em 13/02/2017 08:22

Os habitantes do bairro de Achadinha, na cidade da Praia, mostraram-se, este sábado, “bastante satisfeitos” com o trabalho de asfaltagem da zona. Entrevistados pelo NN, consideram agora estarem a viver em melhores condições, pois o projecto está a dar nova imagem à zona e, consequentemente, está a melhorar a circulação das viaturas.

O Presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, inaugurou na tarde de sábado, 11, o asfalto da estrada do bairro de Achadinha. Para melhorar a drenagem da água, a CMP deu início ao trabalho da estrada de Achadinha. O Presidente promete que a segunda fase do trabalho arrancará já no próximo mês de Março. O Edil garante que o trabalho neste bairro ainda não terminou e assegura que serão construídas duas praças digitais: uma na praça de Lem Cachorro e outra junto à Farmácia Digital.

Numa abordagem feita pelo NN, os moradores de Achadinha revelaram que com os trabalhos de asfaltagem, a zona passou a ter uma nova imagem o que veio desmistificar a ideia de um bairro problemático. Orgulhosa, a moradora Carla Lima avançou que tem enorme carinho pela zona que a viu nascer mas, a partir de agora, sente-se melhor pois a zona “está bonita”.

“Os residentes deste bairro não se sentiam bem porque a estrada era de terra batida o que complicava a situação no período das chuvas. “Dantes sofríamos muito, pois nem todos os carros vinham para estas bandas devido às condições da estrada, coisa que hoje já não acontece devido ao trabalho realizado pela CMP”, explicou o morador Hélio Mendes.

Na mesma senda, Sandra Lopes, moradora, afirmou que a reabilitação veio trazer uma nova imagem à circunscrição e contribui para uma melhor circulação dos peões assim como uma maior segurança.

Estradas calcetadas, arruamentos pavimentados, passadeiras, sinais de trânsito, deram realmente outra pinta à zona considerada como uma das mais problemáticas da cidade da Praia. Óscar Santos considera que com os trabalhos já realizados, a “Achadinha de ontem é completamente diferente da Achadinha de hoje”.

O mesmo avança que o trabalho tem sido realizado em diferentes bairros da cidade “aumentando o valor das principais artérias de forma que o cidadão se sinta na Praia onde quer que estiver”.