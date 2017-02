Caso Pinto Monteiro: PN acata decisão judicial, mas…

13/02/2017 07:57 - Modificado em 13/02/2017 07:57

O Superintendente da Policia Nacional Estaline Moreno diz que a instituição aceita a decisão judicial que absolveu o advogado Pinto Monteiro do crime de desobediência e resistência aos agentes da PN no aeroporto da Praia. Mas refuta acusações que a PN vêm sistematicamente cometendo abusos de poder, maltratando e torturando os cidadãos.

Sobre o caso de Pinto Monteiro informou que “independentemente da decisão judicial, a Policia Nacional está a investigar internamente e tomará as devidas medidas caso se prove que houve abuso por parte dos seus agentes.”

Hélio Sanches, advogado de Pinto Monteiro, em declarações a RCV defendeu que o desfecho do caso, veio provar que o seu constituinte foi agredido e torturado por agentes da Polícia de Fronteira e instou a Policia Nacional a rever as suas atitudes em nome da sua imagem. Para além da decisão judicial, das opiniões de uns e de outros, um video gravado pelas câmaras de segurança do aeroporto e que vazou nas redes sociais veio mostrar o que realmente aconteceu.