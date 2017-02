Portugal: Cabo-verdianos no bairro 6 de Maio pedem ajuda para o fim do “sofrimento e a humilhação”

10/02/2017 07:29 - Modificado em 10/02/2017 07:29

Os moradores cabo-verdianos apelam ao governo de Cabo Verde que intervenha para colocar fim ao “sofrimento e a humilhação” que dizem ser alvos devido a demolição das suas casas no âmbito do programa de erradicação dos bairros degradados na Amadora em Portugal.

Os residentes de naturalidade cabo-verdiana em entrevista à Inforpress alegam que está a ser violado um dos mais elementares direitos humanos que é o direito à habitação. Desta forma pedem a intervenção do executivo de Cabo Verde. “Chamamos a atenção do nosso governo, na medida em que estamos a ser tratados de uma forma desumana”, diz Daniel Tavares, um morador do bairro há mais de 30 anos. Este assegura que em 1993 a Câmara Municipal da Amadora fez recenseamento para realojamento, mas “acontece que muitas das pessoas recenseadas já faleceram e ficaram os filhos. Estes reivindicam o direito de um lugar para morar visto que estão a ser desprovidos da casa onde nasceram e a câmara da Amadora não lhes reconhece esse direito de herdarem as residências deixadas pelos pais”, explica Daniel Tavares.

Outro morador do Bairro 6 de Maio, Isidoro Mendes da Graça, assegura que está em Portugal desde de 2002, altura que veio cuidar do pai que estava doente e que agora não tem onde ir. Luisa Lopes, por sua vez está aposentada por motivos de doença e adianta que estão ser discriminados e justifica que morou muitos anos numa casa de onde foi despojada por não terem encontrado o nome no recenseamento. Desta forma a moradora considera que “estar a desalojar as pessoas das suas casas sem apresentar alternativas é de uma tamanha desumanidade”.

A Câmara Municipal da Amadora, através de um comunicado, demonstrou a sua determinação em levar avante o programa de demolições no Bairro 6 de Maio e fez saber que as demolições de terça-feira, em que seis famílias ficaram desalojadas, fazem parte de um programa de erradicação dos bairros degradados. De acordo ainda com o citado comunicado, o processo de demolições está “completamente fundamentado” e que considera que, ao contrário das afirmações dos moradores e associações, as medidas não são tomadas de forma arbitrária, lê-se na Inforpress.