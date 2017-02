Separação entre o Partido e o Estado: quem não quer tirar a boca das tetas?

A questão da partidarização da função pública não é um tema recente e as intenções de despartidarizar já encheram muitos infernos. Apesar do PAICV ter sido obrigado em 1991 a separar o Partido do Estado com a queda do tristemente celebre artigo quarto da Constituição que consagrava , em moldes marxista- leninista, ” o partido como força dirigente do Estado e da Sociedade” , 26 anos depois UIisees Correia Silva tenta fazer o que as leis do pais nunca conseguiram fazer : separar o Estado do Partido . Resta saber se vai conseguir , pois sabe – se que em Cabo Verde o caminho mais curto e certo para se chegar as tetas do Estado é através do… Partido e como se diz no bom badio: macadjon e sabi me.

É usual ver caras do partido no Governo a desempenharem funções de liderança em empresas públicas. Várias questões políticas tiveram como base este assunto, onde um partido acusa o outro de beneficiar membros do partido ou conhecidos. Os chamados “job for boys”. Na campanha eleitoral, o MpD teve esse assunto em agenda e, na sua convenção, aprovou o regime de incompatibilidades. Não satisfeito, quer levar a questão ao Parlamento para que possa passar a ser lei.

O assunto não é uma questão à parte da conversa dos cidadãos. Das entrevistas efectuadas, fica a sensação de que as pessoas estão à procura de um benefício próprio ou para alguém do seu círculo político ou familiar. Um problema a ultrapassar pelos que desempenham cargos administrativos na política, numa perspectiva de mudar o cenário.

Este cenário descrito agora pelo MpD agrada às pessoas que gostariam de ver justiça e oportunidade para todos “e não somente para aqueles ligados à política”. O regime de incompatibilidades ainda é um assunto do meio político interno do MpD, até agora, mas é visto com bons olhos na medida de separar o Estado dos partidos.

Numa retrospectiva feita por Carla Silva, a mesma afirma que costuma notar que quem administra as empresas públicas são pessoas ligadas ao partido no Governo. E inclui todos os partidos no mesmo saco aquando da questão. “Podíamos ver que no tempo do PAICV era assim, o MpD entrou e muitas pessoas entraram para ocupar cargos que pertenciam a outros do PAICV. E, assim, fica a sensação que se tem de estar na política para se poder exercer estas funções”.

Na mesma linha de pensamento, Ivan Neves diz que tem a mesma sensação mas que, às vezes, até que é compreensível visto que as pessoas no poder querem ter pessoas de confiança já que estas irão fazer o trabalho que lhe for pedido “sem levantarem muitas questões”.

Voltando à questão trazida à baila pelo MpD, a mesma cai no agrado de muitos cidadãos, na medida em que o sentimento é de que deve haver esta separação. “As pessoas vão sempre cuidar de interesses políticos e mais nada”, afirma Jorge Delgado. Para este cidadão, tem sido sempre assim, e “é necessário mudar”. Ele diz que quando estão lá vão só ocupar o cargo e, às vezes, nem trabalham como deveria ser. Neste particular, o sentimento é generalizado. Olavo Ramos, sem mencionar nomes, diz que já viu pessoas com cargos em partidos a desempenharem funções em empresas públicas que “nem sabem como foram lá parar”.

“Há necessidade não só de separação, mas também de se terem pessoas capazes a desempenharem funções públicas, sem terem em primeiro lugar o interesse dos partidos”, acrescenta ainda Carla Silva. Como diz, o interesse do país deveria estar em primeiro lugar sempre “mas, às vezes, não acontece”.

Neste sentido, o sentimento é que uma lei que regule a questão seria bem-vinda e, assim, colocaria ordem nas empresas públicas. Mas fica a ressalva de que os dirigentes das empresas deveriam ser apenas escolhidos através de concurso para que fossem colocadas pessoas capazes de fazerem um bom trabalho”.